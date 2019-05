Pep Guardiola a reçu le trophée de meilleur entraîneur de la saison 2018-2019 en Premier League après avoir réussi l’exploit de conserver le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City. Le manager espagnol avait déjà reçu cet honneur individuel l’année passée.

Alors que Virgil van Dijk en 2019 et Mohamed Salah en 2018 avaient été sacrés meilleurs joueurs de la saison sans être sacrés champions, ce qui avait agacé Guardiola, il se consolera avec ce prix qui récompense son impact sur le jeu des Citizens, dont le sens du collectif n’est plus à démontrer.

Congratulations Pep Guardiola, @BarclaysFooty Manager of the Season for a magnificent 2018/19 #PL campaign pic.twitter.com/imh3efzZE8

— Premier League (@premierleague) 14 mai 2019