Alors que son équipe doit remonter une courte défaite 1-0 face à Tottenham demain soir à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola a été interrogé sur une possible élimination et sur la pression qui repose sur ses épaules sur la scène européenne. Et sa réponse peut être surprenante pour certains...

« Je ne suis pas venu pour gagner la Champion’s League. Je suis venu ici pour faire jouer l’équipe comme elle joue sur ces 20 derniers mois. C’est pour ça que je suis venu », a expliqué le tacticien catalan.