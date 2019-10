Un soutien de poids. Actuellement coach d’Al Sadd SC au Qatar, Xavi Hernández parfait sa formation d’entraîneur. Mais l’ambition de l’ancien milieu de terrain est d’entraîner, à terme, le FC Barcelone. Et le Champion du monde 2010 a été adoubé par Pep Guardiola. Le coach de Manchester City est persuadé que l’ancien international espagnol sera le technicien idéal pour cette équipe dans les années à venir.

« Tôt ou tard, il arrivera que Xavi entraîne le Barça. Ce sont des choses du destin. Quand je lui ai parlé, je voyais que ses yeux brillaient et il est confiant qu’il entraînera cette équipe, a déclaré le Catalan sur Catalunya Ràdio. Il est très courageux, audacieux et non il n’a peur de dire les choses clairement. »