Demain après-midi aura lieu le choc de la 26e journée de Premier League, entre Manchester City (1er au classement) et Chelsea (4e), à l’Etihad Stadium (17h). Et pour cette rencontre, l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, craint particulièrement un joueur : Gonzalo Higuain. L’Argentin, arrivé cet hiver à Chelsea, où il est prêté par la Juventus de Turin, a déjà inscrit un doublé la semaine passée (victoire 5-0 contre Huddersfield), pour son deuxième match de championnat avec les Blues. « C’est un grand buteur, a confié Guardiola, dans des propos relayés par le Daily Star. Il garde bien la balle et fait beaucoup de mouvements lorsqu’il entre dans la surface. »

« C’est un joueur qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer, a continué le tacticien espagnol. Il a une grande expérience avec Naples, la Juve et l’Argentine. C’est un attaquant exceptionnel. »