Dépossédé de sa première place au classement par Manchester City cette semaine, Liverpool a repris le contrôle de la Premier League en s’imposant nettement contre Bournemouth (10e du championnat) à Anfield (3-0). Les Reds se sont rapidement mis à l’abri dans ce match, grâce à des réalisations de Mané (24e) et Wijnaldum (34e). En seconde période, les hommes de Jürgen Klopp ont accru leur avance par l’intermédiaire de Salah (48e), d’une frappe du pied gauche. En plus d’avoir repris la tête du championnat anglais (3 points devant City), Liverpool a fait le plein de confiance avant son prochain rendez-vous, le 19 février prochain contre le Bayern Munich (à 21h), à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Dans les autres rencontre de l’après-midi, Arsenal (6e au classement au coup de sifflet final) s’est difficilement imposé 2-1 sur le terrain de la lanterne rouge Huddersfield (20e). Iwobi (16e) et Lacazette (44e) ont fait la différence pour les Gunners, avant que Kolasinac ne marque contre son camp dans le temps additionnel (csc, 90e+3). Les troupes d’Unai Emery restent ainsi au contact de Chelsea (50 points chacun), en sachant que les Blues se déplaceront demain pour défier Manchester City (à 17h). Dans les matches de milieu de tableau, West Ham (10e) et Crystal Palace (13e) se sont neutralisés le score d’un but partout, alors que Watford (8e) s’est imposé contre Everton (9e) à domicile 1-0. Enfin, Cardiff (15e) a arraché un précieux succès 2-1 contre Southampton (16e) dans la confrontation entre mal-classés, Zohore inscrivant le but de la victoire (90e+4), le premier de la saison pour le Danois, sachant que Stephens avait égalisé pour les Saints juste avant (90+1e).

Les résultats des matches de 16h

Liverpool 3-0 Bournemouth : Mané (24e), Wijnaldum (34e), Salah (48e)

Huddersfield 1-2 Arsenal : Kolasinac (csc. 90+3e) ; Iwobi (16e), Lacazette (44e)

Crystal Palace 1-1 West Ham : Zaha (76e) ; Noble (sp. 27e)

Southampton 1-2 Cardiff : Stephens (90+1e) ; Bamba (69e), Zohore (90+4e)

Watford 1-0 Everton : Gray (65e)