Le déplacement des supporters de Liverpool du côté de Barcelone a donné lieu à plusieurs débordements hier. Alors que des centaines de fans des Reds sont arrivés en Espagne dès ce mardi, certains d’entre eux, ont semé le trouble dans le centre de la capitale catalane au milieu de touristes interloqués.

Ivres, plusieurs individus se sont en effet amusés à pousser, parfois violemment, des inconnus dans une fontaine de la très fréquentée Plaça Reial. Selon Sport, six personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Environ 5000 supporters sont attendus dans le parcage du côté du Camp Nou ce soir.

Here’s the “Liverpool fan” who tripped a Barcelona local into the fountain.

Vile behaviour and not what the club is about at all.

Think @LFC should attempt to take this further, he doesn’t represent our fan base.

pic.twitter.com/QZWLF5gRrl

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) 30 avril 2019