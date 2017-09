Harry Kane a inscrit son 100e et 101e but sous les couleurs de Tottenham et a largement contribué à la victoire des Spurs à Everton, 3-0, ce week-end. Devant les journalistes anglais, en zone mixte, Maurico Pochettino a comparé son serial buteur anglais à son ancien coéquipier en sélection argentine, Gabriele Batistuta. Sky Sports a rapporté les propos du technicien argentin du club londonien. Selon lui, Kane peut même devenir encore meilleur que Batigol :

« Il a peut-être des caractéristiques différentes mais je pense qu’il est au même niveau que Batistuta. Lui, c’était un vrai buteur. Je pense qu’on peut les comparer. Mais dans quelques temps, Harry peut le dépasser. » Ne reste plus, pour l’international anglais, qu’à répondre aux attentes de son entraineur mercredi à Wembley contre Dortmund, en Ligue des Champions.