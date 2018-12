Le Boxing Day continuait ce mercredi avec une affiche entre Brighton et Arsenal. Les Gunners, 5e, voulaient profiter du faux-pas de Manchester City à Leicester (2-1) pour se rapprocher du haut de tableau. De son côté, Brighton voulait prendre de l’avance sur la zone rouge. Et dans un match ouvert, les deux équipes se sont séparées sur un score de 1-1. Aubameyang était le premier à se montrer dangereux, et son lob après une ouverture de Guendouzi était claqué en corner par Ryan (5e). Mais dans la foulée, le Gabonais ouvrait le score d’une belle frappe de l’intérieur du droit après un festival de Lacazette dans la surface (0-1, 7e).

Aubameyang, toujours lui, butait sur Ryan après une bonne passe de Torreira (30e). Mais après une erreur d’appréciation de Lichtsteiner et une mauvaise sortie de Leno, Locadia égalisait (1-1, 35e). Les Gunners s’exposaient mais Brighton n’en profitait pas, manquant à plusieurs reprises d’asséner un coup sur la tête des hommes d’Unai Emery à l’image de grosses occasions manquées par Pröpper (58e) ou Locadia (78e). Avec ce faux-pas, Arsenal passe 4e mais laisse l’occasion à Chelsea de repasser devant et prendre un peu d’avance. De son côté, Brighton reste 13e.