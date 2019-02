Tottenham (3e de Premier League) avait l’occasion de revenir à deux points de Manchester City (qui accueille Chelsea à 17h, match à suivre en live commenté sur notre site) et cinq de Liverpool, en cas de succès contre Leicester (11e). Et les Spurs, toujours privés d’Harry Kane et Dele Alli, ne se sont pas ratés, en s’imposant difficilement 3-1 à Wembley. Les Foxes débutaient plutôt bien leur match, portés par un grand Youri Tielemans, mais ce sont bien les hommes de Mauricio Pochettino qui ouvraient le score, grâce à un coup de tête de leur défenseur central Davinson Sánchez (1-0, 33e), sur un centre de Christian Eriksen.

Au retour des vestiaires, Leicester se montrait plus entreprenant, et obtenait même un penalty, suite à une faute de Jan Vertonghen sur Maddison (58e). Jamie Vardy entrait alors en jeu pour le tirer, mais tombait sur un grand Hugo Lloris, qui se détendait bien sur sa droite pour détourner la frappe de l’Anglais. Dans la foulée, Eriksen punissait les troupes de Claude Puel, d’une jolie frappe à l’entrée de la surface suite à un une-deux avec Llorente (2-0, 64e). Vardy se rattrapait bien ensuite de son échec sur penalty, en reprenant victorieusement un centre de Pereira (2-1, 76e). Son équipe poussait alors pour égaliser, mais Son venait doucher les espoirs des visiteurs sur une contre-attaque éclair dans le temps additionnel (3-1, 90-1e). Grâce à ce nouveau succès, Tottenham enchaîne sa quatrième victoire de suite en championnat et fait le plein de confiance avant d’accueillir Dortmund, mercredi soir en Ligue des champions (à 21h). Leicester de son côté sombre un peu plus avec ce 6e match sans victoire toutes compétitions confondues (5 défaites, un nul), mettant un peu plus en péril la position de Claude Puel à la tête des Foxes.