Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Angel Di Maria est revenu sur le dur revers qu’a vécu le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, avec cette élimination face à Manchester United.

« Je dirais qu’on a été une équipe différente, on a fait un match exceptionnel à l’extérieur, on a mis la pression, on a été intenses, on a montré un caractère très fort, et on n’a pas donné la moindre possibilité à Manchester, pas une seule. Le deuxième match, ça a été tout l’inverse. [...] Parfois, le stress de savoir que ça fait des années que le club veut passer cette barrière des huitièmes aux quarts et n’y arrive pas… Si je suis toujours en Europe et ne suis pas encore retourné jouer en Argentine, c’est parce que je veux absolument gagner une Ligue des Champions. J’ai réussi à gagner la Decima avec le Real Madrid, au bout de nombreuses années, et ça a été une satisfaction incroyable. Et gagner la première ici, ce serait aussi inoubliable pour moi », a lancé le joueur argentin du Paris Saint-Germain.