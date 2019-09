Alors qu’il ne restait plus qu’une dizaine de minutes dans le match opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Strasbourg Alsace (1-0) ce samedi en Ligue 1, Colin Dagba (21 ans), titulaire, a dû sortir et ce, après les trois changements orchestrés par Thomas Tuchel. Le latéral droit est resté au sol après un duel, se tenant la cuisse. D’après les informations rapportées par Le Parisien, la nature de la blessure et l’indisponibilité du joueur sont désormais connues.

Ce dernier est victime d’une lésion à l’ischio-jambier de la cuisse droite et devrait être absent pour les trois prochaines semaines. Il manquera donc la réception du Real Madrid en Ligue des Champions et le déplacement à Lyon comme l’a annoncé le coach allemand en conférence d’après-match. Il devrait être remplacé par Thomas Meunier qui n’a plus joué depuis la défaite face au Stade Rennais (1-2) lors de la deuxième journée de championnat.

