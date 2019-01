Un véritable exploit. Contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de la Ligue BKT, l’En Avant de Guingamp a créé la sensation en s’imposant 2-1 au Parc des Princes ce soir. Après avoir manqué un penalty (le premier sur les trois sifflés), Marcus Thuram s’est finalement présenté une deuxième fois face à Areola pour offrir la victoire aux siens. Après la rencontre, le héros guingampais est revenu sur cet exploit.

« Oui je le connais (Alphonse Areola, ndlr) depuis un peu de temps et il a voulu me déconcentrer. J’ai dévissé le premier et je marque le deuxième. On est venus pour gagner et on a réussi. On le sait, en coupe tout peut arriver. En Coupe de France, les petits ont battu des Ligue 1, on a voulu s’inspirer de cela à notre niveau pour battre le Paris Saint-Germain », a déclaré le joueur de 21 ans sur France 3.