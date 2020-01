Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a rendu une copie assez terne face à Lorient sur la pelouse du Moustoir, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Finalement, Pablo Sarabia, parfaitement servi par son capitaine, Thiago Silva, a placé une tête imparable pour délivrer et envoyer les siens au tour suivant, à la 80e minute.

Et cette réalisation fera date dans l’histoire du club, puisqu’il s’agit en effet du 4000e but inscrit par le PSG dans son histoire. L’international espagnol rentre donc dans le cercle très fermé des « buteurs millénaires », Dominique Rocheteau, Jay-Jay Okocha et Thiago Silva, comme le rappelle Le Parisien. Les hommes de Thomas Tuchel se déplaceront à Pau (National), au Stade du Hameau, en 8es de finale de la Coupe de France.