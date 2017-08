Hier, Zlatan Ibrahimovic a rempilé pour une nouvelle saison à Manchester United. Le Suédois, qui se remet d’une grave blessure au genou, en a profité pour donner une interview à ESPN. L’occasion pour lui de passer en revue différents sujets dont celui concernant l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, son ancien club. Une nouvelle qui le ravit.

« C’est difficile de ne pas suivre les informations quand un transfert comme celui-là se conclut. Je suis mon ancienne équipe et je suis heureux que le PSG ait fait un transfert comme celui-là. Si je peux dire quelque chose, c’est qu’il devait attirer le joueur qui les ferait passer au niveau supérieur et c’est ce qu’ils ont fait ». Puis, au moment où on lui a demandé s’il avait des conseils à donner à la nouvelle star du PSG, il a répondu : « Des conseils à donner à Neymar ? Il n’a pas besoin de conseils. Qu’il montre sa magie et le reste suivra, car il a rejoint une équipe fantastique ! Qu’il continue à jouer et fasse plaisir aux supporters ».