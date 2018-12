De retour au PSG après un prêt non concluant à Stoke City l’an dernier, Jesé Rodriguez (25 ans) n’a pas joué une seule minute sous les couleurs parisiennes cette saison. Et même s’il souhaite revenir au top, il semblerait que cela soit loin de Paris. Selon Marca, il pourrait faire ses valises et retrouver l’Espagne, et ce dès le mois de janvier.

En effet, le Real Valladolid, à la recherche d’un attaquant, pourrait se laisser tenter par l’idée de le recruter. Cependant, ce n’est pas le premier choix des Blanquivioletas. Ces derniers privilégieraient la piste Sergi Guardiola (27 ans), l’attaquant prêté par Cordoba à Getafe. Mais au vu du nombre de prétendants pour lui, le fait que Jesé rallie le nord-ouest de l’Espagne cet hiver est plus que plausible.