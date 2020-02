Plus tôt dans la soirée, nous vous annoncions que Thiago Silva allait manquer le match retour face au Borussia Dortmund le 11 mars prochain à cause d’une blessure au biceps fémoral, qui l’avait forcé à quitter ses partenaires en première période face aux Girondins de Bordeaux dimanche. Et le PSG a désormais communiqué au sujet de son expérimenté défenseur brésilien.

« Thiago Silva, sorti en cours de match contre Bordeaux, présente une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite. Une reprise est estimée à 3 semaines selon l’évolution clinique », précise le club de la capitale dans un communiqué officiel. Encore un joueur sur lequel Thomas Tuchel ne pourra pas compter pour ce retour...