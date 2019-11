Le PSG a très bien préparé son choc en Ligue des champions face au Real Madrid, en disposant du LOSC (2-0). Une onzième victoire de la saison qui permet au club de la capitale de compter provisoirement onze points d’avance sur l’OM au classement avant son match à Toulouse. Interrogé par Canal Plus à l’issue de la rencontre, Idrissa Gueye ne pouvait cacher sa satisfaction.

« On a fait deux mi-temps différentes. On a su monter le rythme et marquer ces deux buts et ensuite on a levé un peu le pied. C’est toujours dur des matchs comme ça après la trêve internationale. Lille joue très bien au foot, ils nous ont posé des problèmes dans la conservation du ballon mais on n’a pas pris de but. Il y a de la concurrence partout au PSG, elle est saine, c’est au coach de décider qui doit jouer contre Madrid. Tous les matchs sont importants, ça sera important de gagner pour être premier de notre groupe, » a ainsi confié le milieu sénégalais. Reste à savoir si ce succès sans forcer permettra à Paris de tirer son épingle du jeu mardi au Bernabeu face au Real Madrid...