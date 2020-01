Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain et Reims, en Champagne, se disputeront la dernière place en finale de la Coupe de la Ligue BKT (rencontre à suivre sur notre live commenté) et qui affrontera l’Olympique Lyonnais, vainqueur de Lille ce mardi soir.

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 19 joueurs et, grande surprise, Edinson Cavani n’y est pas, comme ce fut le cas pour les dernières rencontres. Officiellement blessé, l’international uruguayen est sur le départ et sa famille a expliqué pourquoi ce mardi soir. Il n’est pas le seul absent puisque Gueye et Thiago Silva notamment.

Le groupe du PSG :

Gardiens : Navas, Rico, Bulka

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kurzawa, Kouassi, Meunier

Milieux : Verratti, Herrera, Paredes, Draxler

Attaquants : Neymar, Di Maria, Sarabia, Mbappé, Icardi, Choupo-Moting