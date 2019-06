En recrutant Neymar sans le consentement du FC Barcelone et Kylian Mbappé au nez et à la barbe du Real Madrid, le Paris Saint-Germain se doutait qu’il devrait rapidement faire face à de grosses offensives pour ses deux cracks. Et cette année c’est plus que jamais le cas pour Kylian Mbappé.

Courtisé par le Real Madrid, le natif de Bondy sera toutefois très difficile à déloger du Parc des Princes. AS annonce donc que l’objectif des Merengues sera bien de revenir à la charge dans un an, en 2020. Une information qui vient confirmer celle déjà sortie en Espagne en mars dernier. Le PSG est prévenu.

