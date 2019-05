Arrivé en janvier dernier au Real Betis, Jesé a réalisé une bonne deuxième partie de saison sous les couleurs des Verdiblancos (18 matches joués, 2 buts), alors qu’il n’avait disputé qu’une seule minute sous les couleurs du PSG en début de saison. Cela ne devrait toutefois pas l’empêcher de rentrer dans le club de la capitale prochainement, puisque son prêt au Betis ne comprend pas d’option d’achat.

Mais Thomas Tuchel ne compte plus sur lui, ce qui pourrait pousser Jesé à partir pour une autre équipe. Et il pourrait signer à Leeds (D2 anglaise), où Marcelo Bielsa s’intéresse à son profil, comme l’indique Estadio Deportivo. Le club anglais avait déjà essayé de l’attirer l’hiver dernier, sans succès, et va donc retenter sa chance au mercato estival, sachant que le contrat de Jesé à Paris expire en 2021.