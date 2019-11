Arrivé le dernier jour du mercato, en prêt de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) a connu une acclimatation expresse avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 8 buts depuis le début de la saison, l’Argentin a affiché une belle complicité avec Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Hypebeast, l’attaquant n’a pas tari d’éloges sur l’international français.

« Avec Kylian, on a un feeling depuis que je suis arrivé. C’est un garçon très jeune qui fait déjà partie des joueurs les plus importants du monde, juge l’ancien joueur de l’Inter. On s’est tout de suite entendus et on partage des choses sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et c’est un plus pour moi. »