S’il est titulaire avec le LOSC, Mike Maignan (24 ans) est aussi un joueur formé au Paris Saint-Germain. Le portier a fait ses classes avec un certain Adrien Rabiot avant de filer dans le Nord contre 1 M€. Et tout n’a pas toujours été tout rose avec le milieu de terrain international tricolore au PSG. Dans une interview accordée à France Football, l’ancien Parisien a avoué qu’il a failli en venir aux mains avec l’actuel joueur de la Juventus Turin et ce, peu de temps après leur rencontre.

« Ah, Adrien, il a du caractère, oui. La première fois qu’on se voit, c’est sur un tournoi à Mougins. La deuxième fois, on allait se battre. Il pensait que je lui avais manqué de respect. Adrien est spécial, c’est quelqu’un de super cool, mais il faut le connaître. On était arrivé au centre, j’ai fait une blague déplacée, il m’a mal répondu, je me suis énervé. On était deux gros caractères dans la même pièce, un coéquipier a dû nous séparer. On allait en venir aux mains. Depuis ce jour-là, on se respecte », a-t-il avoué.