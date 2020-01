Leader de Ligue 1, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et toujours en lice dans les deux coupes nationales. Le Paris Saint-Germain se porte bien sur le plan sportif, mais également sur le plan économique. Le club de la capitale est en effet l’une des formations en Europe qui génèrent le plus de revenus (5e), mais ce n’est pas tout. La formation parisienne, dans l’étude du cabinet d’audit KPMG, figure à la deuxième position des champions européens les plus riches. Interrogé par RMC Sport, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a donc fait part de sa satisfaction au sujet de la belle croissance du club.

« Cette croissance exceptionnelle est le résultat d’un travail et d’une détermination collective de tous les instants. (...) Nous avons su faire du Paris Saint-Germain une marque mondiale extrêmement attractive, avant-gardiste et à l’écoute de ses fans, a déclaré l’homme fort du club de la capitale, avant d’enchaîner sur l’avenir. Nous envisageons l’avenir avec sérénité et détermination. Nous constatons chaque jour la grande attractivité de notre marque partout dans le monde. Nous avons ouvert des bureaux à New York, Singapour, Shanghai, Tokyo et Doha qui jouent un rôle important dans la croissance et le développement du Club. Plus de 13 000 enfants jouent avec le maillot du PSG à travers notre réseau de PSG Academy. Et plus de 80 millions de fans nous suivent sur les réseaux sociaux. » Le club parisien ne devrait donc pas s’arrêter en si bon chemin.