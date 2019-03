On l’a vu agacé, énervé sur le bord du terrain dans les dernières minutes de PSG-MU en Ligue des Champions. Après avoir craqué sur les réseaux sociaux, Neymar a pris l’avion direction le Qatar. La star brésilienne, blessée au pied droit, a beaucoup manqué face à Manchester United et est partie se refaire une santé au centre Aspetar.

Et selon le Parisien, qui publie des photos exclusives, le n°10 du PSG a rechaussé samedi les crampons pour la première fois depuis le 23 janvier et sa sortie sur blessure en Coupe de France face à Strasbourg. Selon le quotidien régional, il a même effectué quelques jongles et quelques passes. Une première étape en vue de son retour à la compétition prévue au mois d’avril. De retour à Paris, il est revenu à l’entraînement lundi au Camp des Loges...