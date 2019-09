Pour son premier match de Ligue des Champions de la saison, le Paris Saint-Germain a dominé le Real Madrid au Parc des Princes (3-0). Auteur d’un doublé en première période, Angel Di Maria a mis son équipe sur les bons rails avant que Thomas Meunier ne clôture le spectacle en fin de match. Et dans cette rencontre, les Merengues n’ont pas existé.

Si l’on regarde les statistiques de plus près, on peut en effet voir que Karim Benzema et ses coéquipiers n’ont pas cadré un seul tir ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Gareth Bale et l’attaquant français ont pourtant marqué un but chacun mais les deux réalisations ont finalement été refusées, pour une main et un hors-jeu de position. Le Real Madrid, avec cette statistique, ne pouvait donc pas espérer un meilleur résultat...

0 - Le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir contre Paris ce soir, une 1ère pour les Madrilènes en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003/04). Ailleurs. #PSGRMA pic.twitter.com/ge4HgdNnsq — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2019

