Si le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé face au Stade Rennais (4-1), ce n’est pas l’ampleur du score que les observateurs ont retenu hier soir. En choisissant de ne pas exclure Mbaye Niang alors que la vidéo assistance montrait que le Rennais aurait dû être expulsé après son tacle sur Thilo Kehrer (le Sénégalais n’a écopé que d’un carton jaune), l’arbitre de la rencontre, M. Abed, s’est attiré les foudres de toutes parts.

Au PSG, Presnel Kimpembe n’a d’ailleurs pas eu des mots tendres à son égard. Au coeur des discussions, M. Abed est finalement sorti du silence pour s’expliquer. « J’ai manqué de lucidité et de recul à chaud et j’aurai dû exclure le joueur rennais. Même si on travaille pour éviter une erreur, elle peut exister. Heureusement Thilo Kehrer n’est pas sorti blessé. J’ai fait deux erreurs. Tout d’abord sur ma première décision en ne donnant qu’un avertissement, puis une seconde fois en visionnant les images. », a-t-il déclaré l’AFP. Suffisant pour dégonfler la polémique ?

