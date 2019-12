« Neymar-Mbappé, destins liés ». C’est le titre d’un article du journal Le Parisien consacré à l’avenir des deux têtes d’affiche du Paris Saint-Germain. L’un des deux pourrait quitter le club de la capitale l’été prochain, même si le plan idéal pour un PSG ambitieux serait de conserver les deux. Entre l’envie de départ du Brésilien déjà affirmé avec force l’été dernier et l’absence d’empressement du Français pour prolonger son contrat, le club francilien peut déjà se faire du souci.

D’autant que les clubs européens viennent souvent sonder l’entourage respectif des deux joueurs. Comme l’assure Le Parisien, ils sont six à prendre régulièrement la température auprès des deux clubs. Ces six clubs sont le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, Liverpool et la Juventus Turin. Reste à savoir lequel parviendra à ses fins !