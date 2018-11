Le PSG ne traverse pas une période de tout repos en ce moment. Après les révélations des Football Leaks concernant le fair-play financier, ce sont maintenant les primes d’éthique qui font couler beaucoup d’encre. Le club de la capitale s’est d’ailleurs déjà défendu sur ce sujet. Et un joueur parisien, Thomas Meunier, est lui aussi monté au front sur les réseaux sociaux.

« Si je peux me permettre, ce montant s’appelle "prime éthique" et comprend un tas d’obligations du joueur envers le club et ses supporters ainsi qu’envers le joueur lui-même (professionnalisme, respect d’autrui...). On est très loin d’une prime d’applaudissements... », a-t-il écrit sur son compte Twitter. À la veille du déplacement à Monaco pour la 13e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre site), le PSG fait preuve d’unité.