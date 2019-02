Avant le choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des Champions la semaine prochaine, le Paris SG doit négocier au mieux la venue des Girondins de Bordeaux ce samedi (24e journée de Ligue 1). Et pour l’occasion, Thomas Tuchel devrait faire tourner, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi. L’Allemand n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer un message aux joueurs moins utilisés dernièrement (on pense à Eric Maxim Choupo Moting, Moussa Diaby et d’autres) qui seront alignés contre les Aquitains.