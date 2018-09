La Juventus Turin a battu le Napoli de Carlo Ancelotti (3-1) dans l’un des premiers grands chocs de la saison en Serie A ce samedi. C’était aussi l’occasion pour l’entraîneur napolitain de retrouver les supporters turinois, qui ne le gardent pas forcément dans leur cœur malgré deux places de second en championnat en 2000 et 2001.

Le Mister a été sifflé par le Juventus Stadium mais il en faut plus pour le déstabiliser puisqu’il n’a pas hésité à chambrer après la rencontre. « Les sifflets et les chants des tifosi de la Juve contre moi ? Ce n’est pas grave. Je vais me consoler en regardant en boucle la finale de la Ligue des Champions de 2003. » Cette année-là, il avait battu la Vieille Dame aux tirs au but avec le Milan et soulevé le trophée.