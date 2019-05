Véritable révélation de Ligue 1 avec le Racing Club de Strasbourg (5 buts - 9 passes décisives), Kenny Lala n’en finit plus d’impressionner au point d’être annoncé aux portes de l’équipe de France. Et forcément, le talent et les qualités du latéral droit de 27 ans ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs, à commencer par l’Olympique de Marseille qui a coché son nom pour le prochain mercato.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Onze Mondial, le principal intéressé, par ailleurs natif de Paris, s’est dit flatté de l’intérêt du club phocéen à son égard mais a livré une surprenante anecdote au sujet du club champion d’Europe 1993. « Quand j’étais petit, il y avait ceux qui étaient pour Paris et ceux qui étaient pour Marseille. Et moi, je disais : "je ne pourrais jamais être pour l’OM" (rires). Après, quand tu deviens footballeur, tu vois les choses autrement. Ça me fait plaisir d’entendre que l’OM s’intéresse à moi. C’est un grand club quand même. C’est là où je me rends compte que le travail paie. Aujourd’hui, je ne peux plus dire des trucs du genre : "pas Marseille ou pas le Barça". Quand tu connais bien le foot, tu sais que c’est tout de même un club historique qui a parlé de moi. C’est bien… »