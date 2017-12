Une poignée de tous jeunes enfants anglais ont eu le meilleur Noël qu’ils puissent espérer : des cadeaux donnés en main propre par Zlatan Ibrahimovic. Comme le révèle ce dimanche une vidéo du compte Twitter de Manchester United, la fondation du club a sélectionné quelques bambins, les a réunis dans un centre sportif de la ville sans leur dire ce qu’il adviendrait.

Le géant suédois est arrivé, les bras chargés de maillots de Manchester United, devant les regards bouche-bée. Si Zlatan a accepté le service pour promouvoir l’image des Red Devils dans le monde, c’est semble-t-il réussi.

That moment when @Ibra_official walks in with presents for you all... #MUFCxmas pic.twitter.com/A7e8m57ojN

— Manchester United (@ManUtd) 24 décembre 2017