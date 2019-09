À croire que leur destin est lié. Une nouvelle fois, le PSG et le Real Madrid vont s’affronter en Ligue des Champions. À l’occasion de la 1ère journée du groupe A, les deux équipes se retrouvent au Parc des Princes, ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté). Et un homme a souvent fait du tort au club de la capitale sur la scène européenne ces dernières années : Zinedine Zidane.

Mais l’histoire aurait pu être bien différente. Marseillais de naissance, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France aurait pu revêtir la tunique rouge et bleu lorsqu’il était encore joueur. Comme le rappelle l’Équipe, en 1996, Luis Fernandez, alors coach du PSG, avait tenté de recruter le duo bordelais Dugarry/Zidane. Les deux joueurs avaient été séduits mais pour espérer les acheter, le club francilien devait vendre Raí. Le Brésilien était finalement resté avec le succès qu’on lui connait et les deux pépites bordelaises s’étaient, elles, envolées vers la Juventus et l’AC Milan. Le rendez-vous est pris pour ce nouveau duel de Ligue des champions, toujours dans le camp d’en face pour Zizou.

