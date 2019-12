Aujourd’hui gardien de Lille, Mike Maignan (24 ans) a fait ses classes au Paris Saint-Germain. À l’époque, il a ainsi pu croiser les stars franciliennes dont un certain Zlatan Ibrahimovic. Un joueur réputé pour son caractère bien trempé et son franc parler. Un jour, le Suédois s’est d’ailleurs permis une réflexion plutôt sèche à l’égard de Maignan. Un épisode sur lequel est revenu le Lillois dans une interview à paraître demain dans France Football. Et s’il a déclaré « aimer de fou » le Scandinave, le portier n’a pas eu peur de le remettre à sa place.

« À l’entraînement Zlatan tire, la balle va à 400 km/h et elle passe. C’était facile pour lui. Il était dans la surface et il a placé le ballon avec puissance. (...) Il me dit : "gardien de merde". Là, pour moi, il n’était pas correct. L’action d’après, il revient, frappe mais je l’arrête. Ah... J’étais obligé de lui répondre. Je lui ai dit : "attaquant de merde". Il m’a regardé, n’a rien dit et, une fois rentré au vestiaire, il m’a checké. Il m’a dit c’est bien, j’aime comment tu es, j’aime ta personnalité ». Un compliment que n’a pas oublié Maignan.