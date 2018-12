Le Ballon d’Or a été remporté par Luka Modric. Le Croate, qui a connu une année pleine de trophées et de distinctions personnelles, devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Seulement septième au classement du Ballon d’Or, Raphaël Varane pouvait nourrir des ambitions plus élevées. Mais il assure ne pas être déçu dans une interview accordée à Mundo Deportivo.

« Modric a gagné, c’est un ami donc je suis heureux pour lui. Il n’y a que les grands joueurs pour gagner. Si on m’avait dit il y a quelques années que je serais déçu si je n’avais pas le Ballon d’Or, j’aurais signé immédiatement. Franchement, je ne peux pas être déçu car mon année 2018 a été fantastique », a ainsi déclaré le défenseur du Real Madrid.