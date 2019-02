L’ex-avant centre de l’OM (1997-1999), Fabrizio Ravanelli, a donné son avis sur l’arrivée de Mario Balotelli à Marseille. Et pour l’ancien joueur de la Juventus, les dirigeants olympiens ont fait le bon choix en recrutant « Super Mario » : « Tous les paramètres sont réunis pour que le mariage soit réussi, a ainsi confié Ravanelli à L’Équipe. Mario n’aura peut-être pas d’autres occasions de signer dans un club du standing de l’OM, et l’OM a terriblement besoin d’un buteur. »

Ravanelli a estimé que l’attaquant transalpin aura sûrement besoin d’un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau, lui qui n’avait plus joué avec Nice depuis le 4 décembre dernier, avant d’apparaître 16 minutes sur la pelouse du Vélodrome contre Lille le 25 janvier : « Il va devoir beaucoup travailler pour revenir au top physiquement, ça se voit. Mais s’il arrive à se mettre les supporters dans la poche, et j’ai le sentiment que c’est le cas avec son premier but contre Lille (1-2), ça devrait fonctionner. Maintenant, il aura certainement besoin d’un mois pour être vraiment prêt. » Mario Balotelli pourrait connaître sa première titularisation avec l’OM ce soir, contre Reims (à 21h).