Entré à la 78e minute de jeu hier soir, lors de la victoire 3-0 du Real Madrid en Coupe du Roi contre Leganés, le jeune milieu Brahim Diaz est revenu sur ses premières minutes sous le maillot madrilène, dans des propos relayés par As : « C’est une journée inoubliable, c’est génial, je vais encadrer mon maillot car c’est un souvenir indélébile. »

Il a ensuite réagi à son intégration dans le collectif du Real : « Solari m’a dit d’apprécier et de faire ce que je fais habituellement. Ramos aussi m’a félicité et m’a dit qu’il fallait que je sois moi-même et que je gagne des titres. C’est un joueur de haut niveau et pouvoir jouer avec lui est un rêve. »