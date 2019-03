Parti après la victoire en Ligue des Champions l’année dernière, Zinedine Zidane est finalement revenu à la maison. L’entraîneur français a remplacé Santiago Solari et prépare déjà la saison prochaine. Interrogé dans Marca, Casemiro a évoqué le retour de son coach.

« Zidane est une icône du club, en tant que joueur et entraîneur. Il a sûrement souffert de nous voir comme ça et il a décidé de rentrer. Zidane n’est jamais parti. Nous avons toujours une énorme affection pour lui. On lui transmet notre amour, l’amour qu’il porte. Il nous le redonne. C’est le même Zizou de toujours. Il est la clé pour remporter des titres et l’a déjà montré ces dernières années. Avec lui, nous allons certainement nous battre pour des titres », a ainsi déclaré Casemiro, visiblement très satisfait du retour de Zinedine Zidane.