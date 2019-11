Transféré cet été au Real Madrid contre un chèque de 100 millions d’euros, Eden Hazard a vécu une adaptation difficile. Pas forcément décisif sur la pelouse, l’international belge a souvent été pointé du doigt pour sa prise de poids. Mais depuis le mois d’octobre, l’ancien joueur de Chelsea semble en meilleure forme, avec notamment un but et quatre passes décisives toutes compétitions confondues sur ses six derniers matches. Dans un long entretien accordé à L’Equipe, le joueur formé au LOSC est donc revenu sur ses débuts à la Casa Blanca, et donc ces critiques sur son poids.

« C’est vrai (qu’il avait pris du poids, ndlr). Je ne vais pas le cacher. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Sinon, je n’ai jamais de vacances. J’avais pris cinq kilos. Je suis du genre à prendre vite et à perdre aussi rapidement si je fais attention. Quand j’avais 18 ans, à Lille, j’étais à 72 ou 73 kg. Après, avec la prise de masse musculaire, c’était 75 kg. Dans un mauvais jour, 77 kg. J’étais monté à 80 kg cet été. J’ai perdu tout ça en dix jours », a lâché le Belge au quotidien sportif. Une mauvaise période qui semble donc désormais bien loin pour le numéro 7 madrilène, auteur de onze apparitions avec le Real Madrid dans cet exercice 2019-2020 (7 en Liga, 4 en Ligue des Champions).