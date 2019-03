Depuis plusieurs saisons, le nom d’Eden Hazard est fréquemment évoqué du côté du Real Madrid. L’ancien prodige du LOSC, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2020, est fréquemment interrogé au sujet de son amour pour le Real Madrid. Alors autant dire que depuis la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Merengues, il est à nouveau sous le feu des projecteurs.

Eden Hazard, qui n’a jamais caché son admiration pour Zizou et le Real Madrid, a donc une nouvelle fois été interrogé à ce sujet, cette fois en conférence de presse en marge de la rencontre entre la Belgique et Chypre (20h45). Et il a balayé toutes les rumeurs d’un accord. « Il n’y a rien du tout avec le Real », a ainsi déclaré ce dernier. De quoi éteindre les rumeurs ? Rien n’est moins sûr...