Intronisé entraîneur intérimaire du Real Madrid, Santiago Solari aura attendu 71 minutes pour lancer Vinicius Junior en Liga, face à Valladolid à Santiago Bernabeu, quand son prédécesseur Julen Lopetegui se montrait beaucoup plus frileux à faire participer la recrue brésilienne de 18 ans (14 minutes de jeu en 2 apparitions lors des 10 premières journées). Face à un public très agacé de la performance madrilène, il aura fallu un éclair aux Merengues pour faire basculer la rencontre et l’emporter (2-0).

C’est sur une belle incursion de Vinicius, qui depuis la gauche de la surface repiquait dans l’axe, éliminant plusieurs joueurs avant de centrer, qu’Olivas contrait le ballon qui terminait sa course au fond des filets (1-0, 83e). Le Brésilien célébrait de belle manière. Mais si l’action était menée par Vinicius, la frappe de ce dernier semblait prendre la direction de la touche. Alors que la Liga avait dans un premier temps attribué ce but au défenseur Kiko Oliva, elle a finalement changé d’avis et suivi le rapport de l’arbitre de la rencontre, Monsieur Jesus Gil Manzano, qui mentionne que le buteur de l’ouverture du score était bien Vinicius Junior et non pas le défenseur du Real Valladolid.

Le rapport de l’arbitre :