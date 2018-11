Luka Modric (33 ans) a connu un début de saison poussif avec le Real Madrid. Si le milieu de terrain croate a livré une prestation plus conforme à son niveau face au Celta Vigo (4-2), ce dernier n’a pas toujours brillé avec le Real depuis son retour à la compétition. L’international croate a livré une franche analyse sur ses performances dans une interview accordée à Marca.

« Déjà, la Coupe du monde est éprouvante mentalement, mais dans mon cas, c’est surtout l’absence de pré-saison qui a pesé. J’ai rejoué un mois seulement après la finale, et j’avais besoin de préparation… Aujourd’hui je me sens mieux, au niveau des jambes et de la tête. Tout s’améliore, et contre le Celta je me suis rapproché du niveau que je peux espérer avoir à ce stade de la saison », a ainsi analysé Modric. Les prochaines rencontres avec la Croatie devraient confirmer cette tendance, ou pas...