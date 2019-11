Alors que l’on joue la 42e minute de jeu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et que le score est de 1-0 pour les Merengues, Mauro Icardi rentre dans la surface adverse avant de se retrouver faucher par Thibaut Courtois. Conséquence directe, un penalty est sifflé en faveur du PSG et le gardien belge se retrouve exclu par Artur Soares Dias.

Néanmoins, l’arbitre portugais est revenu sur sa décision suite à l’intervention de l’arbitrage vidéo (VAR). En effet, quelques secondes avant le contact entre Mauro Icardi et Thibaut Courtois, une faute a été commise par un parisien. Idrissa Gueye ayant fait trébucher Marcelo au niveau de la ligne médiane. Le score est toujours de 1-0 pour le Real Madrid. Vivez cette fin de match sur notre live commenté.