Après une saison compliquée au Real Madrid (treize matches en Liga pour trois titularisations et trois buts), Mariano Diaz (25 ans) s’interroge sur son avenir. L’attaquant hispano-dominicain qui n’entre pas forcément dans les plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine, n’écarterait pas la possibilité de relever un nouveau challenge.

Selon les informations d’AS, plusieurs formations s’intéressent au cas de l’ancien Lyonnais. Plus récemment, l’AS Roma aurait sondé les dirigeants madrilènes sur un éventuel départ cet été. Le club italien serait disposé à proposer un prêt pour relancer Mariano Diaz. Mais au sein de la Casa Blanca, on préférerait évidemment un transfert sec pour assainir les finances.

