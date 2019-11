Mariano Diaz est au placard. L’attaquant hispano-dominicain n’est pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui souhaite s’en séparer au mercato hivernal selon la presse espagnole. Le joueur de 26 ans n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison avec le Real Madrid, et un départ semble donc imminent.

Selon les informations du quotidien AS, le club d’Al Rayyan au Qatar serait venu aux nouvelles. Après avoir échoué dans les dossiers Diego Costa et Mario Mandzukic, il souhaite faire de l’ancien de l’OL son attaquant star, et serait prêt à s’aligner sur les 4 millions d’euros que touche le joueur formé à la Fabrica. Des contacts ont déjà eu lieu. Affaire à suivre...