Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a tiré l’Ajax Amsterdam. Un tirage au sort que beaucoup de supporters merengues pensent très clément, ce qui n’est pas le cas de Wesley Sneijder. Ancien joueur des deux clubs, il a tenu à prévenir la Casa Blanca que ce ne sera pas facile, dans les colonnes de Marca.

« Évidemment, parce qu’ils pensent que l’Ajax est le même que celui qui a joué contre le Real ces dernières années. Mais cela n’a rien à voir. En plus le supporter du Real lambda ne suit pas le foot néerlandais et ne connaît rien de l’Ajax. Moi je connais et c’est un onze avec beaucoup de qualités. » Nous aurons une première réponse le 13 février prochain, à l’occasion du match aller (21 heures).