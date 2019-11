Mardi, au Santiago Bernabeu, le Real Madrid reçoit le Paris SG (5e journée de Ligue des Champions). Un rendez-vous décisif dans la quête de la première place de la poule A. Le technicien merengue Zinedine Zidane est d’ailleurs ravi que les Rouge-et-Bleu retrouvent toutes leurs forces vives avant ce choc au sommet.

« Le match le plus important, c’est demain (contre la Real Sociedad, en Liga). Mais c’est une bonne nouvelle que tous les joueurs soient là côté parisien, c’est mieux de jouer contre les meilleurs joueurs. On connaît le poids de ces joueurs dans cette équipe. C’est bien de jouer contre la meilleure équipe du PSG possible. On est prêt », a-t-il