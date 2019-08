Pour la reprise de la Ligue 1, le Stade de Reims affrontait l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome. Au terme d’un match maîtrisé, les Rémois se sont imposés (0-2), mais David Guion, présent en conférence de presse après la rencontre, a déclaré que son équipe aurait pu marquer plus tôt dans cette rencontre.

« C’est une victoire méritée, un match maîtrisé surtout. J’étais déçu en première mi-temps de ne pas ouvrir le score parce qu’on a eu les opportunités. Nous sommes rentrés dans la surface mais nous avons manqué de détermination, a déclaré le coach du SDR devant les journalistes. On aurait pu mener au score à la mi-temps. Boulaye Dia s’en allait tout seul au but mais il a été stoppé irrégulièrement (par Caleta-Car) ce qui était frustrant pour nous. À la mi-temps, j’ai demandé à mes joueurs un peu plus de rigueur technique parce qu’on perdait beaucoup de ballons trop facilement. »

