En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le Stade Rennais va accueillir vendredi soir l’Olympique de Marseille au Roazhon Park (20h45, à suivre en direct sur notre site). Présent dans l’entrejeu phocéen, Valentin Rongier risque donc de croiser la route d’un certain Eduardo Camavinga, révélation de ce début de saison dans l’Hexagone. Interrogé en conférence de presse sur le joueur de 17 ans, l’ancien Nantais a été très élogieux.

« Ce qui m’interpelle le plus dans son jeu, c’est vraiment son calme pour son âge. C’est quand même fort ce qu’il fait. Et le fait de répéter les matches à cet âge-là, ça veut dire que son corps est prêt. Et moi, à son âge, je ne sais pas si mon corps aurait été capable de répondre, donc c’est fort », a lâché le joueur âgé de 25 ans. Des déclarations qui devraient toucher le Rennais.