Après trois victoires d’affilée en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été accroché ce dimanche par le Stade Rennais (1-1) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Au Roazhon Park, Valère Germain a égalisé en deuxième période et a donc offert un point au club phocéen. Après la rencontre, l’attaquant de 28 ans est revenu sur le match de son équipe.

« Au vu de la première mi-temps, on n’a pas été bons. Dans l’envie de jeu et tout, on y était pas. On a été logiquement menés au score et on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. On aurait pu l’emporter, on aurait pu le perdre mais de temps en temps, il faut savoir ne pas perdre les matches, prendre un point et conserver cette invincibilité qu’on a depuis plusieurs matches », a expliqué l’ancien joueur de l’OGC Nice sur BeIn Sports.